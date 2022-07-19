Около 300 военнослужащих из дислоцированной в Буйнакске 136-й мотострелковой бригады спустя месяц после начала войны в Украине отказались продолжать участие в боевых действиях и самовольно покинули Украину.

Часть из них начала процедуру расторжения контрактов, вернувшись в Буйнакск; некоторые после лечения в госпитале под давлением родственников и местных властей вернулись в Украину, сообщает The Moscow Times со ссылкой на двоих правозащитников. По данным издания, военные утверждали, что у них были проблемы с обмундированием и вооружением, некоторые солдаты вернулись в Дагестан с обмороженными конечностями.

В Буйнакске вернувшихся военных встретили как дезертиров. Местные власти провели собрание, на котором осудили их поступок, в настоящее время военная прокуратура проводит проверку, так как отсутствие по месту службы на протяжении более 10 дней может повлечь уголовную ответственность, пояснил передавший The Moscow Times эту информацию правозащитник.

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