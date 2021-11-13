Около 100 мигрантов перешли на территорию Польши. Беженцы прорвались туда и находятся у ограждения из колючей проволоки. Об этом сообщает Госпогранкомитет Республики Беларусь, передает ТАСС.

Группа беженцев находится вблизи от пункта пропуска «Брузги — Кузница». Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной, сообщили в пограничном комитете.

Ранее в МИД России назвали абсурдными обвинения в адрес России из-за беженцев с Ближнего Востока. Уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьяннов сказал, что не надо искать виноватых там, где их нет.

Группа нелегальных мигрантов 8 ноября собрались на беларусско-польской границе и попыталась преодолеть приграничные заграждения. По данным правительства Польши, их было около трех-четырех тысяч человек.

12 ноября польская полиция сообщила, что беларусские силовики «выталкивали» через границу женщин и детей. Варшава утверждает, что беженки с детьми попытались прорваться через границу, но их не пустили.

В начале ноября в Республике Беларусь на границе с Польшей и Литвой разбили палаточный лагерь мигранты из Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Евросоюз. Запад обвиняет белорусские власти в том, что они специально завозят мигрантов к себе на самолетах и заставляют их штурмовать границу (lenta. ru)