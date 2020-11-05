Оккупации территорий Азербайджана должен быть положен конец — посол Ирана

Позиция Ирана заключается в том, что оккупации территорий Азербайджана, сепаратизму должен быть положен конец.

Об этом в ходе состоявшегося накануне брифинга сказал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

«Иран и Армения — соседи, однако Иран заявил как Армении, так и всему миру, что позиция страны в нагорно-карабахском вопросе основывается на принципах международного права», — сказал он.

Мусави отметил, что Иран демонстрирует в этом вопросе прозрачную позицию: «Позиция представителей различных политических кругов и официальных лиц Ирана, в том числе Верховного лидера, известна. Верховный лидер ранее заявил, что все оккупированные Арменией азербайджанские территории должны быть возвращены, и у Азербайджана есть право освободить эти земли от оккупации».

Он добавил, что было бы лучше, если Армения вернула бы эти земли мирным путем и дело не дошло до войны: «Однако в любом случае возвращение своих земель является правом Азербайджана».