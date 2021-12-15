Согласно поправкам в Налоговый кодекс Азербайджана, принятым в Милли Меджлисе, механизм возврата налога на добавленную стоимость (НДС) не будет впредь распространяться на покупку автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий.

Часть этого косвенного налога возвращают нашим покупателям с марта минувшего года. По действующему законодательству, механизм возврата НДС не распространялся только на нефтегазовую продукцию, а теперь этот список пополнится.

Отношение к поправкам в экспертных кругах неоднозначное. По мнению экономиста Натига Джафарли, решение не компенсировать гражданам часть налога на добавленную стоимость теперь уже при покупке авто, алкоголя и сигарет — нормальная и распространенная в мире практика.

«Такой дифференцированный подход испробован, он на сегодняшний день применяется в различных странах мира, — заметил экономист в беседе с #. – Но главная проблема в местных подходах к механизмам возврата НДС кроется не столько в текущих коррективах, сколько в несоответствии их логике стимулирования безналичных платежей. Ведь, по сути, цель возврата этого налога — заинтересовать граждан в отказе от наличных платежей. А потому нам бы следовало возвращать НДС только при безналичных расчетах и вдвое больше, отказавшись при этом от компенсации при расчетах наличными».

По мнению Джафарли, подобным образом власти добиваются еще и «обеления» экономики, однако пользователи социальных сетей именно этот момент не понимают. Вот что пишут по этому поводу граждане:

— Логику наших депутатов понять очень сложно. Вместо того, чтобы вывести именно эти области из тени, они облегчают жизнь недобросовестному бизнесу. Заметьте, не возвращать налог на добавленную стоимость решили именно в сферах, где огромный оборот неучтенных денег. Достаточно посмотреть, как продают с рук иностранные сигареты и не дают чеки в оптовых вино-водочных.

— Раньше покупатель требовал чек с этих товаров. Продавцу приходилось вносить его в систему, чтобы там товар облагался налогом. Когда не возвращают НДС, покупателю нет нужды до фискального чека, а продавец может скрыть свой оборот от налогообложения.

— Если чеки из вино-водочных никому не будут нужны, то и требовать их никто не будет. Полагаю, и без того их редко кто просит, но теперь эта вероятность будет практически равна нулю.

Словом, причины корректив рядовым покупателям не совсем понятны и рождают массу вопросов не только у рядовых потребителей.

«Аргументы наших чиновников прекрасны. Не буду называть имен, один серьезный официальный деятель заявил, что возмещение НДС по ряду товаров отменили, поскольку пандемия закончилась, положение людей улучшилось и нет необходимости НДС возмещать, — комментирует экономист Эльданиз Амиров. – Удивительное объяснение, учитывая, что механизмы возврата НДС ввели до пандемии и все это не имеет к коронавирусу ровно никакого отношения. Другой чиновник заявляет, что возврат НДС отменили, чтобы отучить граждан от вредных привычек. Невероятная логика. Если рассуждать в этом духе, применение НДС к табачным изделиям рассчитано на то, чтобы граждан к вредным привычкам приучить».

Возврат налога на добавленную стоимость был изначально рассчитан на «обеление экономики», учет платежей, борьбу с уклонением от налогов, заинтересовав в этом граждан, говорит Амиров:

«Опыт показал, что это было правильное и эффективное решение, которое приблизило нас к упомянутым целям. Причем, реальность даже превзошла ожидания. Так, по итогам первого квартала сего года в рамках упомянутого проекта населению вернули аж 60,2 миллиона манатов. Одновременно достигались подвижки в русле усиления популярности безналичных платежей путем установленной разницы при возврате НДС в пользу безнала».

По словам собеседника, заинтересовать граждан финансово – самый верный путь к успеху, потому и проект оказался весьма успешным.