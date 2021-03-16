«Огромную роль в принятии Европарламентом этой бумажки сыграли Греция, Кипр и Франция»

Несколько дней тому назад Европарламент подтвердил и осудил привлечение Турцией сирийских наёмников к войне в Нагорном Карабахе. В Резолюции Европарламента от 11 марта 2021 года по сирийскому конфликту говорится о «факте привлечения Турцией наёмников из Сирии к войне в Нагорном Карабахе».

В тексте резолюции, в частности, говорится:

— «По данным стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Турция перебросила сирийских наемников в Нагорный Карабах».

— «Европейский парламент решительно осуждает использование Турцией сирийских наемников в конфликтах в Ливии и Нагорном Карабахе, нарушение норм международного права».

Со своей стороны МИД Турции заявило, что ЕП продемонстрировал «предвзятое» и нечестное отношение к их стране, и пояснило, что все антитеррористические операции на севере Сирии проводились по праву «самообороны». В сообщении также уточнили, что во время операций было сделано все возможное, чтобы мирные жители не пострадали. Кроме того, население региона было спасено от преследований террористических организаций.

Данный документ, принятый ЕС, можно сказать, оскорбляет Азербайджан и унижает честь шехидов, павших на поле боя во имя освобождения Родины.

В документе также есть множество других пунктов, которые осуждают Россию, Иран, «Хезболлу» за участие в гражданской войне, Турцию — за то, что она ввела войска в Сирию. Но нет осуждения США из-за присутствия в Сирии американского военного контингента, за то, что американцы выкачивают сирийскую нефть, продают ее и на эти деньги финансируют курдских террористов. Нет также осуждения Франции, которая имеет в тех же курдских регионах свои военные подразделения и тренирует курдские формирования. То есть, Европарламент не применяет положения международного права к США и Франции, но охотно критикует Турцию, Россию и Иран. Вероятно, эти страны заслужили в какой-то степени осуждение за свое участие в «сирийском процессе», но справедливости ради следует сказать, что главный бенефициар в этой войне Вашингтон, и критику стоило бы начинать с него.

Что же касается карабахского конфликта и мнения МГ ОБСЕ об участии в войне сирийских наемников, то такой серьезной организации не пристало делать заявления, не предоставляя доказательную базу. Однако, вероятно, для ЕС и брюссельской бюрократии эти бумажки нужны просто для отчетности, и чтобы чем-то объяснить, почему их вытеснили из региона такие страны, как Россия и Турция. Это, кстати, признал еще в декабре прошлого года и сам глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, отметив, что Россия и Турция вытесняют ЕС из процесса урегулирования политических конфликтов в нескольких странах.

«В таких конфликтах, как Нагорный Карабах, Ливия и Сирия, мы наблюдаем форму «астанизации» региональных конфликтов (применительно к астанинскому формату по Сирии), которая ведет к исключению Европы из процесса урегулирования региональных конфликтов в пользу России и Турции»,— написал господин Боррель в своем блоге.

Тогда он выразил мнение, что Евросоюзу следует присутствовать в процессах урегулирования тех конфликтов, где его интересы «поставлены на карту». Однако, господин Боррель не учел, что на мирных переговорах по итогам конфликта двух субъектов третий лишний. Тем более, что Россия и Турция самодостаточные страны и в состоянии сами решать свои проблемы в тех или иных регионах – и воевать, и договариваться. И зачем им, в таком случае, приглашать ЕС? Вопрос риторический.

Принятую Европарламентом резолюцию прокомментировал для # турецкий эксперт Энгин Озер:

«Поскольку Турция не член ЕС, подобные резолюции особого значения для Анкары не имеют. И эта резолюция не обладает юридическим весом. Что же касается сирийских наемников в Карабахе, то это сфабрикованный «пакет доказательств» армянских спецслужб, переданный Франции, России и другим странам. Реальных доказательств нет, и быть не может», – сказал эксперт.

По его словам, если бы была хоть малейшая зацепка, то реакция Франции, ЕС, США и России была бы несколько другой.

«Сирийских боевиков там не было, но они их придумали как фактор давления на Турцию и Азербайджан. Нужно понимать, что огромную роль в принятии этой бумаги, а именно той части, которая касается карабахского вопроса, сыграли такие страны, как Греция, Кипр и Франция.

Ни Азербайджан, ни Турция не являются членами ЕС, поэтому эти бумаги ничего не будут означать. Более того, данная резолюция еще больше ослабит позиции ЕС в наших странах, и они сами будут страдать из-за этих враждебных формулировок» — подчеркнул он.

«МГ ОБСЕ потеряла всякое влияние на развитие процесса вокруг карабахского вопроса. Теперь они в поисках альтернативного инструмента влияния, так как Азербайджан говорит, что конфликт завершен. Есть множество стран, к примеру, та же Армения, которая стоит перед Европой с протянутой рукой, а бюрократы в Брюсселе командуют ими. Азербайджан же у них ничего не просит. Мы не нуждаемся в европейских деньгах», — сказал # депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По его словам, карабахский конфликт и МГ ОБСЕ были инструментом давления на Азербайджан, а теперь они не хотят его полностью потерять. «Ну, есть и армянские лоббисты, которые раньше скрытно пользовались этим инструментом в угоду армянам, теперь МГ ОБСЕ открыто выступает в роли армянских лоббистов. Когда они пришли на встречу с президентом Азербайджана, президент в дипломатической манере послал их обратно в свои страны, сказав, что он их не приглашал. Навязать свое посредничество, когда мы говорим, что у нас больше нет этого конфликта, они не могут. Теперь они ищут новую лазейку для МГ ОБСЕ» — подчеркнул Мусабеков.

Парламентарий также сказал, что данная резолюция не имеет для нас и Турции никакой юридической основы.

«Это декларативная бумажка. Вообще нужно узнать у юристов, можно ли подать на Европарламент в суд по обвинению в клевете. Если они могут доказать, что сирийские боевики воевали и умирали за Карабах, пусть докажут. Я сомневаюсь, что они смогут это доказать. Поэтому и Турции, и Азербайджану плевать на эту бумагу. Что касается МГ ОБСЕ, то эта организация превратилась уже в одно из декоративных организаций, которые существуют сотнями по разным конфликтам в мире. Они как бы есть, а в реальности их нет. Думаю, МИД стран-сопредседателей МГ ОБСЕ найдут своим сотрудникам новую работу», — резюмировал он.