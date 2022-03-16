Офис Зеленского обнародовал детали требуемых Украиной гарантий безопасности.

Об этом в Telegram-аккаунте написал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

«Конечно, мы понимаем стремление наших партнеров оставаться активными в переговорном процессе. Этим обусловлены и высказывания о шведской или австрийской модели нейтралитета. Но Украина сейчас находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Поэтому возможна только украинская модель, и речь может идти только о гарантированных законом гарантиях безопасности. Других моделей и вариантов нет. Что это значит? Во-первых, абсолютные и эффективные гарантии безопасности. Это не протокол и не «Будапешт». Это означает, что подписавшие гарантии не остаются в стороне во время нападения на Украину, как это происходит сегодня. Они активно участвуют в конфликте на стороне Украины и официально предоставляют нам необходимое вооружение.

Во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, разрешающих или запрещающих использование крылатых ракет. Нужны прямые и решительные заверения, что небо обязательно закроется.

Хочу добавить, что Украина, в отличие от своих соседей, никогда не была милитаристским государством, которое нападало или планировало нападение на них.

«Поэтому сегодня Украина хочет иметь ряд действительно сильных союзников с четко определенными гарантиями безопасности», — отметил Подоляк.