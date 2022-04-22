Людям с инвалидностью найти работу сложнее в разы, чем здоровым. Интернет может несколько упростить задачу, ведь в глобальной паутине работникам и работодателям легче встретить друг друга. К тому же, можно работать удаленно, что подходит дизайнерам, специалистам в области IT технологий, копирайтерам и др. Многие люди с инвалидностью изготавливают сувениры, пишут картины, и могут продавать свои работы посредством онлайн-платформ. Вскоре у них появится возможность выставлять и продавать свои произведения на портале, который создается по инициативе Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана. Данная инициатива преследует цель познакомить общество с талантами и навыками этой категории граждан, стимулировать их творческий потенциал, поддержать их интеграцию в общество.

Работы по созданию портала проводятся в скоординированном порядке Центром инклюзивного развития и творчества DOST и Центром цифровых инноваций DOST.

Комментируя создание данного портала #, руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь», эксперт по вопросам инвалидности Айдын Халилов подчеркнул, что правительство в последнее время уделяет большое внимание политике социального развития населения и претворяет в жизнь различные социальные проекты.

«Представители НПО в рамках тех или иных проектов периодически создавали подобные порталы, но когда проекты заканчивались, порталы закрывались. В случае, когда такой проект организуется со стороны государства, он будет долговечным, так как оно будет курировать этот вопрос. У людей появится вера в то, что все работает. И те, кто будут покупать что-то на таком портале, будут знать, что все прозрачно, что они могут получить полную информацию. Ценители будут иметь дома эксклюзивные предметы, заряженные теплом, а людей с инвалидностью такие покупки будут стимулировать творить дальше, создавать прекрасное. Если произведения будут пользоваться спросом, для людей с инвалидностью это будет и доход, и понимание важности своей работы, того, что они часть общества. Творчество еще и один из видов психосоциальной реабилитации», – говорит эксперт.

Он уверен, что такие проекты, безусловно, нужны. Халилов подчеркнул, что в целом, нужно больше внимания уделять обучению людей с инвалидностью работе в интернете. В период пандемии коронавируса весь мир перешел на онлайн-обучение, продажи, конференции, люди стали больше внимания уделять возможностям социальных сетей, работе на удаленке. Дистанционная занятость стала развиваться, и она облегчает многим жизнь.

По словам председателя Союза организаций инвалидов Давуда Рагимли, интернет помогает людям с инвалидностью в поиске работы. Порталы для выставки и продаж в определенной степени способствуют увеличению доходов граждан с инвалидностью, но в небольшой. Это нестабильный заработок, будет покупатель – заработают, нет – значит нет. Рукодельные изделия покупают не так часто, в основном в подарок.

Он рассказал о нескольких проведенных проектах, связанных с поиском работы в интернете.

«Так, мы, проведя мониторинг, увидели, что порталы по трудоустройству и сайты объявлений не приспособлены в основном под нужды людей с инвалидностью. Нами были проведены тренинги для тех, кто занимается такими сайтами, чтобы они учли людей с инвалидностью. Существуют специальные программы, которые можно переключить на сайте, нажав на специальный значок. Мы также дали участникам тренинга рекомендации, так как они находятся на прямой связи с работодателями. Когда им дают объявление, хотелось бы, чтобы было отмечено, если работа приспособлена для человека с инвалидностью. Это поможет упростить поиск работы для этой категории граждан – нажатием одной кнопки они смогут посмотреть весь перечень подходящих им вакансий», – поделился Рагимли.

Также напечатано 600 экземпляров информационного бюллетеня, который посвящен тому, как люди с инвалидностью могут найти работу в интернете. В нем есть и пункты, касающиеся законодательства.

«Мы провели тренинги для людей с инвалидностью по этой теме в Баку, Сумгайыте, Габале, на которых также присутствовали работодатели. Несколько человек сразу нашли работу. После этого тренинга к нам поступило много обращений от людей с инвалидностью. Недавно, – говорит Рагимли, – у нас состоялась встреча с новоназначенным послом Финляндии в Южном Кавказе, где мы обсудили этот проект и дальнейшую деятельность в этом направлении. Проект планируется в будущем продолжать».