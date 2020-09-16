Один из наблюдательных постов ВС Турции в Идлибе подвергся нападению

Министерство национальной обороны Турции сообщило в среду о совершенном нападении на один из своих наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе.

«В зоне деэскалации в Идлибе к нашим наблюдательным пунктам под номерами 3,4,5,6,7,8 и 9 подошли группы людей, которые выглядели как мирные жители. Они атаковали наш наблюдательный пункт номер 7 и разбежались после принятых мер», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны при этом утверждают, что эти группы «координировались режимом [президента Сирии Башара] Асада».

В сирийском Идлибе расположено 12 наблюдательных ВС Турции. В июне прошлого года некоторые из них подвергались нападениям, которые, как утверждают в Анкаре, были организованы Дамаском. В результате них погиб по меньшей мере один военнослужащий, шестеро получили ранения.