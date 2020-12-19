Очередной уход теневого правителя?

Интересный поворот в соседней стране. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили второй раз уходит из политики.

По данным местных СМИ, на следующей неделе партия проведет съезд и председателем будет избран исполнительный секретарь, экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Миллиардер Иванишвили уже был премьер-министром Грузии в 2012-13 годах. И хотя он ушел из политики в 2013 году, но вернулся через пять лет, возглавив правящую партию.

Тем временем, оппозиционные партии провели сбор и заявили, что вновь начнут акции протеста, если правящая партия не согласится на проведение новых парламентских выборов вместо сфальсифицированных.

Один из лидеров «Единого Национального движения» Ника Мелиа заявил, что «не существует 0,1% шанса на то, что новые выборы в этой стране не состоятся», передает Грузия Online.

По его словам, политический кризис, который создал Бидзина Иванишвили, не может быть разряжен без новых выборов.

«Мы боремся за сохранение идеи выборов, и чтобы новые выборы были проведены с сопутствующими изменениями — изменением избирательной администрации и избирательного законодательства. Никому не будет дано основание сказать, что оппозиция не приняла участия в процессе переговоров. «Грузинская мечта» разрушает процесс переговоров такими дерзкими и недостойными заявлениями, которые касаются «Национального движения» как главной оппозиционной партии. Однако, несмотря на это, мы не можем дать никому роскошь сказать, что мы сорвали переговорный процесс. Естественно, параллельно с этим процессом, начнется подготовка к гражданскому протесту вокруг новых выборов», — заявил Ника Мелиа.

Рассматривается также вопрос создания временного альтернативного народного парламента, утверждает еще один оппозиционер Шалва Нателашвили.

Во-первых, можно ли верить в то, что Иванишвили вновь «уйдет» из политики? И если да, то зачем? Есть ли у него какие-то далеко идущие цели? И есть ли основания быть уверенными в том, что власти при каких-то условиях согласятся на перевыборы?

На эти вопросы # отвечают известные тбилисские эксперты.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— Иванишвили уходит. В этом я уверен. Кто его сменит, я точно не знаю. Но Иванишвили точно хочет уйти. Когда в свое время он ушел из политики в первый раз, он дал на самом деле очень большую свободу тогдашнему премьер-министру Гиоргию Квирикашвили. И его возвращение во власть произошло, скажем так, не от хорошей жизни. Потому что ему показалось, что Квирикашвили стал не то, чтобы слишком независимым, он стал его предавать. Иванишвили думал так, и из-за этого вернулся в политику.

Сейчас он вновь уходит. Во-первых, это ему нужно, потому что некрасиво выходит, когда человек управляет страной из тени – это он хорошо понимает. И, во-вторых, ему хочется просто-напросто уйти, потому что публичная жизнь и политика ему очень некомфортны. Он хочет жить со своей семьей в тени, как он к этому в свое время привык.

Что касается идеи альтернативного парламента, я не могу это всерьез комментировать. Это, конечно, полная ерунда.

А что касается досрочных выборов, это зависит от того, что будет происходить в стране в следующем году. Если Грузия войдет в серьезный кризис, то досрочные выборы, наверное, будут. Но если этого не случится, то, как бы ни старалась оппозиция (в первую очередь «Нацдвижение»), досрочных выборов просто не будет. Потому что у оппозиции нет сейчас ресурсов и такой поддержки, чтобы вызвать серьезные волнения, дестабилизацию, и добиться таким путем выборов. Этого не случится.

Профессор Черноморского Международного Университета, политолог Ника Читадзе:

— Я думаю, если даже Иванишвили уйдет с поста председателя правящей партии, то де-факто он будет продолжать руководить ею. Его уход с партийного поста не будет означать, что он уйдет из политики. Разумеется, он максимально заинтересован, чтобы «Грузинская мечта» оставалась у власти.

Что касается оппозиции, у нее пока нет другого выбора, кроме как проводить акции протеста, потому что в случае согласия войти в парламент, они потеряют своих сторонников. Так что, в ближайшем будущем кризис будет продолжаться.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Переговоры все еще идут и сейчас на повестке есть хорошее предложение депутата Европарламента Андрюса Кубилюса (экс-премьер Литвы). Он посоветовал использовать модель, при которой для разрешения политического кризиса внеочередные выборы могут быть назначены в середине срока нынешнего парламента, то есть — через 2 года. На мой взгляд — это реальный вариант, если такую модель будут гарантировать посольства США и ЕС. Так что, пространство для переговоров еще сохраняется.

Митинги — тоже вполне законный вариант протеста, обеспеченный конституцией, так что, если вообще никакого компромисса найдено не будет, это очевидное развитие событий. В условиях экономического кризиса, который только усиливается, такие акции могут через пару месяцев стать не просто собранием активов партий, но и народным движением. Это одно из развитий, которое нельзя исключать, но предпочтительнее, конечно, чтобы партии пришли к компромиссу за столом переговоров.

Что касается Иванишвили, он вообще не любит нести ответственность за то, что делает руками других. Так было в 90-е, когда Иванишвили, имея серьезное влияние, «служил» серым кардиналом алюминиевых войн в России. Так было и со всеми процессами вокруг его банка «Российский кредит», где Иванишвили стоял за спиной «лица банка» господина Виталия Малкина.

Все годы, пока Иванишвили официально не был в политике, именно он принимал все серьёзные решения. Сейчас, если он и уйдет с постов, будет так же, потому что ему необходимо защитить себя и свои активы, а без полноты власти это будет сложно.