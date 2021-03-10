Очередной раунд переговоров между Турцией и Грецией пройдет в Афинах

Очередной раунд консультационных переговоров между Турцией и Грецией пройдет в Афинах 16-17 марта, сообщает Анаолу.

Согласно информации, полученной от турецких официальных лиц, делегации двух стран встретятся в Афинах.

Предыдущий раунд переговоров прошел в Стамбуле 25 января.

Цель переговоров — устранить разногласия в двусторонних отношениях, главным образом по ситуации в Эгейском и Средиземном морях.

Первый раунд турецко-греческих переговоров состоялся 12 марта 2002 года в Анкаре.

Диалог поддерживался на уровне МИД вплоть до 2016 года. Переговоры были приостановлены из-за политической конъюнктуры и безразличного отношения греческой стороны.