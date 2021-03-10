Очередной раунд переговоров между Турцией и Грецией пройдет в Афинах

Очередной раунд консультационных переговоров между Турцией и Грецией пройдет в Афинах 16-17 марта, сообщает Анаолу.
Согласно информации, полученной от турецких официальных лиц, делегации двух стран встретятся в Афинах.
Предыдущий раунд переговоров прошел в Стамбуле 25 января.
Цель переговоров — устранить разногласия в двусторонних отношениях, главным образом по ситуации в Эгейском и Средиземном морях.
Первый раунд турецко-греческих переговоров состоялся 12 марта 2002 года в Анкаре.
Диалог поддерживался на уровне МИД вплоть до 2016 года. Переговоры были приостановлены из-за политической конъюнктуры и безразличного отношения греческой стороны.