Очередная операция сделана Огтаю Гюлалыеву

Находящемуся на лечении в «Американской клинике» Стамбула правозащитнику Огтаю Гюлалыеву 25 июня была сделана еще одна операция, информирует «Туран».

Как сообщила его супруга Фируза Гюлалиева, во время предыдущей операции в этой клинике в декабре 2019 года часть черепной кости правозащитника была удалена. На его место был поставлен искусственный материал. В ходе вчерашней операции кость вернули на место. Операция прошла успешно и правозащитник уже переведен из реанимации в обычную палату.

По словам супруги, Огтай Гюлалыев так и не пришел в полное в сознание, хотя двигает руками и реагирует на происходящее вокруг. Врачи надеются, что после нынешней операции его состояние улучшится.

Напомним, что Гюлалыев перенес уже несколько операций на головном мозге, первая из которых с опозданием была проведена в Баку в октябре прошлого года на следующий день после того, как его сбила машина.

После осложнения состояния, правозащитника перевезли спецсамолетом в Стамбул, где он перенес еще две операции в разных клиниках.

Лечение в Турции финансируется Фондом Гейдара Алиева. Между тем, следствие по делу о ДТП, несмотря на истечение почти 8 месяцев, все еще не завершено.