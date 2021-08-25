Новая потасовка произошла в парламенте Армении, депутаты начали бросать друг в друга в бутылки.

Все началось с того, что депутат «Гражданского договора» Айк Саркисян (более известный в народе как «Шиш брнох» — «бутылконосец») заявил, что все министры обороны, при которых «за деньги или по звонку освобождались от армии – предатели родины».

После этого началась перепалка, скорее всего, с бывшим министром обороны Сейраном Оганяном.

В Саркисяна полетела бутылка с водой, после чего депутаты оппозиции и «Гражданского договора» начали бросаться ими друг в друга. (Спутник Армения)