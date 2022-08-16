Очень скоро мы узнаем, правда это или нет.

В последние недели российские официальные лица проводили учения в Иране в рамках соглашения о передаче России иранских беспилотников. Об этом заявил 12 августа азербайджанскому агентству Turan во время ежедневного брифинга в Вашингтоне заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

В прошлом месяце Вашингтон дал понять, что у него есть информация, что Иран готовится предоставить России несколько сот беспилотников, и что российские официальные лица посетили Иран, чтобы осмотреть боевые беспилотники.

«Мы можем подтвердить, что в течение последних нескольких недель российские официальные лица проводили тренировки в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА», — сказал Патель.

«Мы крайне обеспокоены использованием и распространением БПЛА Ираном. Они использовались для нападения на силы США, наших партнеров в регионе и международные транспортные компании», — добавил Патель.

Вашингтон продолжит использовать «все доступные инструменты, включая санкции, и не ограничиваясь ими, для предотвращения, сдерживания и ликвидации поставок в Иран материалов и технологий, связанных с БПЛА».

Мы знаем, что Иран и так находится под санкциями. Так не ухудшит ли его положение еще вот такая деятельность? Ведь получается, что в конфликте России с Украиной Иран занял четкую позицию, а именно – сторону агрессора. И тут уже не только вопрос санкций — вообще в глазах всего мира страна теряет остатки какого бы то ни было уважения. А как еще воспринимать прямую военную помощь агрессору? Что с этим будет делать Иран, и так живущий в определенной изоляции?

Эту ситуацию прокомментировал # Сергей Данилов, украинский политолог, заместитель директора Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Война России против Украины очень быстро проявила те группы в политическом истеблишменте Ирана, которые выступают за вооружение страны ядерным оружием, что противоречит официальной линии режима. Среди них чиновники, медиа-аналитики и даже люди, которых обычно называют реформаторами. Но в основном они состоят из фанатов режима, близких к верховному лидеру Али Хаменеи. Приверженцы ядерного вооружения и наращивания ракетного потенциала активизировались буквально в первые дни вторжения и были очень активны в публичном пространстве в первые месяцы войны.

Для объяснения их мотивов следует рассмотреть, как воспринималась российская агрессия против Украины в Иране. В первые недели вторжения реакция Тегерана была восхищенной и радостной. Сторонники жесткой линии считали, что Путин напал, чтобы защитить русскоязычных сепаратистов, и наивно представляли, что он лидер, поддерживающий своих союзников, даже рискуя противостоять с Западом. Сторонники жесткой линии также напоминали умеренным или сторонникам соглашения с администрацией Байдена — или их «боссом», как они саркастически называют президента Джо Байдена, что Запад фактически кинул Украину.

Однако, неожиданный для них разгром российской армии под Киевом и на севере Украины охладил пыл этой группы и уже в мае официальная позиция Ирана стала очень сдержанной. МИД Исламской Республики призвал к мирному разрешению конфликта и даже предложил свои посреднические услуги. В середине лета, когда стало ясно, что Украина с тяжелыми потерями, но сорвала масштабное наступление на Донбассе, а западные союзники увеличивают поставки новейшего тяжелого вооружения, произошел еще один излом — иранская делегация в первой декаде августа вдруг согласилась смягчить свои требования на переговорах по ядерному соглашению. Тегеран больше не требует снять санкции с Корпуса стражей исламской революции, не требует юридических гарантий того, чтобы соглашение не могло быть отменено как при президенте Трампе и больше не настаивает на некоторых других пунктах, которые появились в момент, когда иранцы чувствовали себя более уверенно. Новый компромиссный вариант содержит только требование отменить расследование МАГАТЭ по найденным в 2019 году неучтенным радиоактивным материалам.

Появление на этом фоне сообщений о поставках БПЛА в Россию выглядит попыткой реванша со стороны части иранского истеблишмента, которая находится в определенной фрустрации от неожиданной способности Украиной отстаивать свою независимость и появления HIMАRS на поле боя. Однако эта позиция угрожает не Украине и не Западу, она угрожает иранским интересам.

Конечно, помимо «ястребов», сторонниками продаж БПЛА Москве является часть технократов, мечтающих о вхождении Ирана в престижный закрытый клуб мировых торговцев этим оружием. Однако украинские эксперты довольно скептически относятся к массовым поставкам Ираном ударных систем, и предполагают, что это могут быть более простые и более дешевые дроны-камикадзе. Но какие бы системы не вошли в соглашение — последствия будут.

Причастные к переговорам украинские официальные лица заявляют, что поставки вооружения из США в Украину стали результатом невероятных усилий и лидерства лично министра обороны Ллойда Остина. Он как ледокол повел американскую бюрократическую машину и обеспечил присоединение к американской помощи Украине более 40 стран мира. За эти полгода господин Остин показал себя человеком слова. Неудивительно, что именно министр обороны прокомментировал возможное соглашение. В прошлом месяце министр обороны США Ллойд Остин сделал суровое, но расплывчатое предупреждение, когда его спросили о возможных планах Ирана поставлять Москве беспилотные летательные аппараты. «Мы советуем Ирану не делать этого. Мы считаем, что это очень плохая идея. И я остановлюсь на этом», – сказал Остин.

США остаются «очень обеспокоенными» использованием и распространением Ираном БПЛА, отметил другой американский чиновник. США будут использовать все доступные инструменты, «включая, но не ограничиваясь, санкциями» для предотвращения, сдерживания и ликвидации сети закупок, поставок материалов и технологий, связанных с БПЛА, в Иран.

В Вашингтоне прозрачно намекают, что соглашение по БПЛА с Москвой поставит всю программу беспилотников под угрозу.

Пока иранские официальные лица отрицают, что намерены предоставить России беспилотники. В июле министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран «не помогает ни одной из сторон, вовлеченных в [украинский] конфликт, потому что мы уверены, что он должен быть завершен».

Очень скоро мы узнаем, правда это или нет.