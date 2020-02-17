Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером облачность увеличится, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-5, днем — 8-10, в Баку ночью — 3-5, днем — 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 777 до 773 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 80-90, днем — 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Умеренный западный ветер.