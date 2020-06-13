Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

В Национальной службе гидрометеорологии, завтрабудет солнечно. Будет преобладать умеренный северный ветер.Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 35-40 градусов тепла, в Баку ночью будет 21-23, днем 38-40 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы — 752 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 30-40%.

В районах Азербайджанапреимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах будут грозы, ожидаются дожди ливневого характера, град. Утром в горах ожидается туман, прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью будет 11-16, днем 20-25 градусов тепла.