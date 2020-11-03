Обвиняемый по делу о крушении «Боинга» MH17 в Донбассе впервые заговорил

Обвиняемый по делу о крушении «Боинга» Malaysia Airlines в Донбассе россиянин Олег Пулатов лично ответил на вопросы своих адвокатов. Встреча была записана на видео и во вторник показана в суде в Нидерландах. Это первое публичное заявление Пулатова по делу.

Пулатов заявил, что за день до крушения «Боинга» находился в районе населенных пунктов Степановка и Мариновка (они находятся недалеко от места крушения), занимался разведкой и руководил своим подразделением.

Пулатов заявил, что 16-17 июля 2014 года о зенитно-ракетной установке «Бук», из которой предположительно был сбит самолет, ни с кем не говорил, не заказывал ее перевозку, не сопровождал и не транспортировал.

«Мне даже вообще было не известно, была ли такая система «Бук» у ополчения», — сказал Пулатов адвокатам и добавил, что при этом ему было известно об «Буках» украинской армии, развернутых в районе населенного пункта Зарощенское.

Версию о том, что малайзийский «Боинг» мог быть сбит из украинского ЗРК, ранее озвучивало минобороны России и российский государственный оружейный концерн «Алмаз-Антей».

Однако их версии оказались несостоятельными — либо место пуска никак не сходилось с допустимой траекторией полета ракеты, либо свидетели из числа местных жителей и бывших боевиков так называемой ДНР опровергли возможность пуска из этих точек.

Украинские власти предоставили Нидерландам информацию о положении всех своих установок «Бук» на июль 2017 года. Эти данные совпали с информацией, полученной военной разведкой Нидерландов.