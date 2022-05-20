Рок-музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Как сообщил адвокат Павел Чиков, Шевчук находится на пути из Уфы в Санкт-Петербург. «В Дзержинском суде Санкт-Петербурга его ожидает адвокат Александр Передрук, принявший защиту лидера группы ДДТ», — рассказал Чиков в своем Telegram-канале.

О том, что на Юрия Шевчука после концерта в Уфе был составлен протокол за административное нарушение, стало известно 19 мая из социальных сетей продюсера Радмира Усаева. Очевидцы сообщали, что Шевчук во время концерта рассуждал о родине.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить «охоту на ведьм» после инцидента с Шевчуком. Пригожин убежден, что нельзя «подкладывать под предательство» личное мнение звезд российского шоу-бизнеса. Вместе с этим он призвал не сеять вражду внутри страны.

Напомним, на Юрия Шевчука после концерта в Уфе 18 мая составили протокол об административном правонарушении. Об этом сообщил в социальных сетях продюсер Радмир Усаев.

По его словам, сразу после концерта за кулисы «проникли силовики», изолировали Юрия Шевчука от группы, выставив на входе в гримёрку двоих сотрудников в форме спецназа, и в течении часа вели беседу «по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет войны и Родины».

18 мая в соцсетях появилось видео с концерта ДДТ, на котором Шевчук сказал: «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — сказал Шевчук.