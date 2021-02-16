Обвинение потребовало оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей

В Бабушкинском суде Москвы, где слушается дело в отношении оппозиционера Алексея Навального, гособвинитель Екатерина Фролова во вторник, 16 февраля, попросила приговорить политика к штрафу в размере 950 тыс. рублей по обвинению в клевете (ст. 128.1 УК) на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщает DW. Защита Навального попросила вынести оправдательный приговор за отсутствием состава преступления.

«Признать виновным и назначить наказание в виде штрафа в размере 950 тысяч рублей в доход государства. Учитывая, что преступление совершено в период испытательного срока, гособвинение просит окончательно назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — заявила Фролова на прениях сторон, подчеркнув, что наказание в виде штрафа должно быть исполнено отдельно.

Вынесение приговора по делу о клевете в отношении Алексея Навального назначено на 20 февраля.