Подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в Басаркечарском районе, 1 мая с 13:40 до 17:45 вели непрерывный гранатометный и пулеметный обстрел позиций азербайджанской армии, расположенных в населенных пунктах Зейлик и Йеллиджа Кяльбаджарского района, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Наши подразделения приняли адекватные ответные меры. Потерь среди личного состава и техники нет. В настоящее время обстановка на указанном направлении стабильная, оперативные условия находятся под полным контролем наших подразделений.