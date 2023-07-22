Община Западного Азербайджана выступила с заявлением, в котором разоблачила нелепые заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра иностранных дел этой страны Арарата Мирзояна, наглядно продемонстрировавших лицемерие армянского правительства и использование в своих территориально-экспансионистских планах такого благородного понятия, как права человека.

Как сообщает #, в заявлении подчеркивается, что Армения насильно изгнала азербайджанцев из своих домов и, оскорбляя и разрушая культурное наследие азербайджанцев, наши святые места и кладбища, пытается стереть следы нашего присутствия на родной земле.

«Несмотря на наши постоянные призывы к диалогу и усилия, направленные на безопасное и достойное возвращение азербайджанцев в свои дома, Армения отказывается обсуждать этот вопрос, демонстрируя полное неуважение к нашим правам», — подчеркивается в заявлении.