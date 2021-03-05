Общественный транспорт в Азербайджане не будет работать 3 дня подряд

Согласно изменениям, внесенным в постановление Кабинета министров «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом», с 00:00 6 марта до 06:00 9 марта в стране будет приостановлено движение общественного транспорта.

Как сообщает Report, об этом сообщила заведующая сектором по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Нурида Аллахъярова.

«Поскольку 8 Марта — Международный женский день — является нерабочим днем, общественный транспорт не будет работать три дня подряд по всей стране», — сказала она.