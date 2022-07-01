ОБСЕ инициировала шаги по закрытию офиса координатора проектов в Украине. Об этом в четверг объявили действующий председатель организации, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид.

«К сожалению, несмотря на подавляющую поддержку со стороны стран-участниц, консенсуса по вопросу продления мандата на продолжение той важной работы, которую Координатор проектов ведет на протяжении 23 лет, из-за позиции Российской Федерации, достигнуто не было», — приводит слова Рау сайт ОБСЕ.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ начала работу в Украине с 2014 года. Действующий мандат миссии не был продлен в конце марта из-за позиции России, которая отказалась поддержать консенсусное решение. В начале марта генеральный секретарь ОБСЕ сообщила об эвакуации с Украины почти 500 наблюдателей СММ после начала специальной военной операции России 24 февраля.