«Обречены навеки» или кого Россия рассматривает как свою опору?

Недавно президент России Владимир Путина в своем интервью программе «Москва. Кремль. Путин», заявил о том, что в постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза.

По его мнению, нет ничего удивительного в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, однако участвующие в ней страны не продвинулись на этом пути так, как могли бы.

«Тем не менее, надо прямо об этом сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, всё-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно», — цитирует Путина ТАСС.

О том, существует ли такие стереотипы у постсоветских государств, а также о возможностях России для реализации подобного проекта, рассказал в интервью #, глава North&Eastern Europe Research Political Center Александр Сытин.

— Недавно президент России Владимир Путин в своем интервью, заявил о том, что постсоветские страны опасаются возрождения СССР. Как вы считаете, насколько реально существуют такие стереотипы в постсоветских государствах?

— В том, что такие стереотипы и стремления существуют, я не сомневаюсь. Другое дело, что существуют они в определенной, пусть многочисленной, но политически совершенно бессильной и бесперспективной нише. Это люди, не обладающие каким-либо властным влиянием, как правило, бедные материально, неспособные к какой-либо деятельности, кроме ежедневного хождения «на работу» и получения стабильной зарплаты.

Понятно, что в основном это люди определенного возраста и находящиеся под влиянием рассказов и ложных впечатлений близких. Определенные политики пытаются использовать их электоральный потенциал, потому что эти группы всегда очень организованно и массово голосуют.

Применительно к бывшим республикам СССР, в том числе близким мне по тематике балтийским странам, это, как правило, этнические русские — часто отставные военные и их потомки, не нашедшие себе места в жизни национальных государств. Именно на эту социальную среду в своих «аналитических прогнозах» опираются люди, которые докладывают Путину, что ВСЕ мечтают о возрождении Союза в том или ином виде. Это соответствует представлениям и желаниям Президента РФ, который всегда проявлял готовность и внутри России опираться на самые маргинальные и малообразованные слои электората.

— Можно ли сказать, что в таких опасениях постсоветских государств есть и немалая доля самой России и ее политики в отношении соседних стран?

— Разумеется, Россия рассматривает описанные слои населения республик как свою опору. Именно на эти слои направлена работа пропагандистской машины, в первую очередь телевидения. Поскольку эти люди чаще всего не владеют никаким языком, кроме русского, они обречены навеки оставаться в зоне русского информационного пространства.

К сожалению, проблема создания мощного информационно-пропагандистского противовеса не осознается в странах, например, «Восточного партнерства» — всем жалко денег. О необходимости создания такой альтернативы как в области экспертно-аналитической, так и в области контрпропаганды информационной, я не раз писал и говорил с трибун различных форумов. К сожалению, безрезультатно.

— С учетом нынешних политических и экономических реалий, которые сложились в России, она имеет подобный потенциал?

— Стремление вернуть себе влияние на постсоветском пространстве — последнее от чего откажется Россия. В данный момент речь может идти скорее о потенциальной угрозе со стороны РФ, но не следует забывать, что с Россией никогда нельзя терять бдительность и то, на что вчера у нее казалось бы, не хватило сил и средств, завтра может оказаться весьма грозной и опасной реальностью. Ведь, несмотря на все трудности экономического порядка, мы видим продолжающееся развитие и укрепление именно наступательных вооружений. Так что, могу сказать — думайте сами.