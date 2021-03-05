Обнуление репутации: кое-что об обращении литовских деятелей культуры

Можно иметь разные точки зрения по тому или иному вопросу. Но недопустимо представлять преступника в роли жертвы преступления. К моему удивлению, именно так поступают некоторые деятели культуры Литовской Республики. Дело все в том, что литовский кинорежиссер и продюсер Кестутис Драздаускас опубликовал открытое письмо, в котором представители литовской интеллигенции призвали Азербайджан «не препятствовать возвращению в Армению военнопленных, пленных и тел погибших».

«Мы, деятели культуры Литовской Республики, присоединяясь к заявлению от 8 февраля членов межпарламентской группы Литва-Армения, призываем власти Азербайджана не мешать обмену останками жертв войны, военнопленными и пленными Третьей нагорно-карабахской войны и немедленно вернуть их в Армению», — говорится в сообщении. Сразу замечу, что больше всего лично меня огорчило присутствие среди подписантов известного литовского и советского артиста Юозаса Будрайтиса.

А вот то, что автором этого открытого письма был Кестутис Драздаускас — понятно и ожидаемо. И не только потому, что он не стесняется выставлять собственное фото на фоне куска материи, который карабахские сепаратисты называют «флагом» никем не признанной и нигде в реальности не существующей «НКР». Господин Драздаускас давно уже соучаствует в пропаганде сепаратизма.

В частности, он был привлечен к такому проекту, как полнометражная игровая картина «Возрожденный» режиссера Дживана Аветисяна. Фильм снимался в Карабахе. Ранее была снята военная драма «Теваник», презентованная во время фестиваля европейского кино Voices в Вологде. В международной команде, которая работала над фильмом, были и литовцы — композитор Йонас Юркунас и продюсер Кестутис Драздаускас. И этот фильм является пропагандистским продуктом в поддержку карабахского сепаратизма.

Наконец, был еще и художественный фильм «Последний житель» («The Last Inhabitant»). Речь в нем идет о событиях в одном из сёл Нагорного Карабаха в 1988 году. По его сюжету из села «под давлением местных азербайджанских властей уезжают все его жители армянской национальности». То есть уже очевидно, что и это была лживая, с ног на голову переворачивающая причины и последствия армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, кинолента.

В реальности, как известно, это мирное азербайджанское население было изгнано армянскими оккупантами со своих земель. Из того самого Нагорного Карабаха, который всегда, даже на протяжении более четверти века оккупации, признавался всем миром, в том числе и Литвой, неотъемлемой частью Азербайджана. Тем удивительнее было то, что презентация этой киноленты несколько лет назад прошла в Вильнюсе. Представили фильм режиссер Дживан Аветисян, продюсер Кестутис Драздаускас и исполнительница главной женской роли Сандра Даукштайте-Петрулене. Так что, с господином Драздаускасом все более чем очевидно. Это ангажированный персонаж. Что же касается остальных подписантов данного письма-обращения, то им стоит кое о чем напомнить. Например о репутации. Не стоит ею рисковать, обнулять ее ради интересов сепаратистов. Не важно каких — карабахских, донецких и луганских, приднестровских, южно-осетинских или абхазских. Потому, что угроза сепаратизма есть везде и всюду. И завтра, при поддержке внешних сил, в той же Литве могут разжечь этот костер, «дровами» в котором могут оказаться судьбы мирных граждан этой прибалтийской страны.

Кроме того, чтобы иметь право что-то требовать, нужно занимать объективную, взаимно удаленную позицию. В данном конкретном случае к словам подписантов этого письма имело бы смысл прислушаться, если бы они ранее выступали с требованиями обеспечить сохранность азербайджанских музеев, мечетей, школ, домов азербайджанцев. Ничего этого за почти тридцать лет армянской оккупации ими сказано не было.

Не озвучивали они и призывов обеспечить возвращение на свои исконные территории сотен тысяч азербайджанцев. Не было требований добиться наказания для виновных в Геноциде мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Соответственно, сейчас они потеряли право называться беспристрастными судьями в данном вопросе. Все нижеподписавшиеся выступают в роли рупоров армянской пропаганды. И отношение к ним в нашей стране будет соответствующим.

Что до призыва к руководству нашей страны «не мешать обмену останками жертв войны, военнопленными и пленными Третьей нагорно-карабахской войны и немедленно вернуть их в Армению», то на этот вопрос исчерпывающий ответ дала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в интервью агентству Trend.

«Следует напомнить, что азербайджанская сторона, проявив особую чувствительность в вопросе обмена военнопленными, в соответствии с положениями статьи 8 трехстороннего заявления от 10 ноября вернула противоположной стороне в общей сложности 71 гражданина Армении, включая 43 военных и 28 гражданских лиц, взятых в плен во время войны. Относительно искусственно поднятого армянской стороной вопроса о «62 человек» отвечу, что, как известно, члены этой диверсионно-террористической группы, направленной Арменией на территорию Азербайджана после подписания трехстороннего заявления и перехваченной в результате контртеррористической операции Вооруженных сил Азербайджана, ни в коем случае не могут считаться военнопленными. В результате террористических актов, совершенных задержанной группой, четверо азербайджанских военнослужащих стали шехидами и один мирный житель получил серьезные ранения», — заявила она.

Кроме того, Л.Абдуллаева указала на то, что азербайджанская сторона создает необходимые условия для поиска и сбора тел армянских военнослужащих на освобожденных территориях, а также вместе с Международным комитетом Красного Креста и российскими миротворцами оказывает помощь армянской стороне. На сегодняшний день Армении переданы 1274 тела, найденные на освобожденных территориях Азербайджана.

«Раздувание темы обмена военнопленными на фоне всех этих фактов, в тоже время отсутствие обсуждений на международном уровне по поводу отказа Армении предоставить карту заминированных территорий в нарушение норм международного гуманитарного права говорит о наличии двойных стандартов касательно данного вопроса. С момента окончания боевых действий и по сей день на освобожденных территориях 18 человек – 12 мирных жителей и 6 военнослужащих – подорвались на минах и погибли, кроме того, 62 военнослужащих и 9 гражданских лиц получили телесные повреждения различной степени тяжести», — подчеркнула глава пресс-службы МИД АР.

Но, ясное дело, что никто из деятелей культуры Литвы, что не постеснялись поставить свою подпись под откровенно пропагандистским обращением, искажающим суть поднятого вопроса и радующего армянских оккупантов, не посмеет поднять вопрос гибели азербайджанцев от расставленных армянскими боевиками на наших освобожденных территориях мин. Они выбрали, по какую сторону баррикад им быть.