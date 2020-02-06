Обнародованы результаты исследований в связи с парламентскими выборами в Азербайджане

Информационно-аналитический центр «Ресурс» обнародовал результаты исследований в связи с внеочередными выборами в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, руководитель центра, политический эксперт Расим Гулиев сообщил, что центр зарегистрирован в августе прошлого года.

«Цель организации заключается в исследовании, анализе событий, происходящих в стране, регионе и мире. Мы провели исследования в связи с парламентскими выборами в Азербайджане. В рамках выборов зарегистрировано 5 238 тысяч избирателей, а также большое количество кандидатов в депутаты», — сказал Гулиев.

По его словам, если во время парламентских выборов в 2005 году активность избирателей составила 42, в 2010 году – 46, то в 2015 году – эта цифра составила 55 процентов.

«Во время выборов в муниципалитеты активность избирателей составила 32,2 процента. Из-за того, что данный институт местного самоуправления относительно молод, осведомленность населения в данном вопросе пока не высока, поэтому интерес к муниципальным выборам недостаточно велик. Если активность избирателей во время последних парламентских выборов составила 55 процентов, то на президентских выборах этот показатель составил 85 процентов», — сказал Гулиев.

По его словам, обеспечение прозрачности в процессе выдвижения, регистрации кандидатур, встречи с избирателями показывают, что свете предстоящих выборов для кандидатов созданы все условия.

«По итогам наших мониторингов не было зарегистрировано серьезных правонарушений. Были факты мелких нарушений со стороны отдельных кандидатов, что было вызвано неосведомленностью. Такие случаи наблюдаются во всем мире. Однако и это, само по себе, нежелательный факт.

В ходе наших исследований были зафиксированы интересные факты. В окружные избирательные комиссии в рамках предстоящих выборов обратились 2431 человек от 19 политических партий, одного союза и двух блоков. Из них были зарегистрированы 1637 кандидатов. Впоследствии 312 человек сняли свои кандидатуры. Правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) выдвинула кандидатов почти от всех округов. Если обратить внимание на возраст кандидатов, то можно сказать что растет интерес молодежи к этому процессу. Например, на этот раз зарегистрированы 82 кандидата в возрастной категории 18-28 лет, 407 – 29-39 лет, 542 кандидата – 40-45 лет, 251 кандидат – 56-66 лет и 43 кандидата старше 67 лет», — отметил Гулиев.

Он добавил, что в рамках выборов зарегистрировано восемь кандидатов 1998 года рождения, что говорит о росте доверия к выборам. Также зарегистрирована кандидатура двух человек 1938 года рождения.

«В обществе живет огромное доверие к нынешним выборам. В этом году 22,58 процента от общего числа, то есть 299 кандидатов – женщины, что является рекордным показателем. Большинство желающих принять участие в выборах — представители интеллигенции. В этот раз большую активность демонстрируют журналисты», — отметил Расим Гулиев.

По его словам, основной причиной, способствующей прозрачности выборов в Азербайджане, является осуществление стабильного государственного строительства в Азербайджане в 2005-2020 годах, а также сохранение этой стабильности.

«Стабильное развитие в стране оказывает на уровень жизни населения как моральное, так и психологическое влияние. По причине того, что парламентские выборы будут проведены почти сразу после муниципальных, все избирательные округи уже готовы к данному процессу. Подготовка к выборам осуществляется на самом высоком уровне. Участвующие в выборах, в частности кандидаты от оппозиционных партий, признают, что подготовка к парламентским выборам ведется в соответствии с современными нормами, и никаких помех для кандидатов нет», — добавил Расим Гулиев.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут девятого февраля.