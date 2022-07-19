За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 763 человека.

Как сообщили # в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 527, вторую дозу получили 175 человек, «бустерную» дозу – 1382 человека. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 258.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 793 947, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 362 122, вторую дозу получили 4 856 356, «бустерную» дозу – 3 323 740 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировались 251 729 человек.