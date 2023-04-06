За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 175 человек, сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 112, вторую дозу получили 20 человек, «бустерную» дозу – 33 человек. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 10.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 956 979, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 408 608, вторую дозу получили 4 880 157, «бустерную» дозу – 3 402 204 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировались 266 010 человек.