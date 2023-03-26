За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 155 человек, сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 41, вторую дозу получил 61 человек, «бустерную» дозу – 50 человек. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 3.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 953 037, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 405 654, вторую дозу получили 4 879 794, «бустерную» дозу – 3 401 715 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировались 265 874 человека.