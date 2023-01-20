За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) были вакцинированы 474 человека.

Как сообщили # в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 215, вторую дозу получил 98, бустерную дозу – 131 человек.

Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 30.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 939 457, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 400 834, вторую дозу получили 4 876 581, бустерную дозу – 3 396 980 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 265 062 человека.