]Обнародован срок открытия туристического сезона в Азербайджане

Массового наплыва туристов в Азербайджан не ожидается. Мы хотим, чтобы граждане сделали выбор в пользу внутреннего туризма.

Как передает Oxu.Az, об этом в прямом эфире телеканала ATV 30 мая сказал пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Азербайджана Кенан Гулузаде.

По его словам, туристический сезон в стране будет открыт на следующий день после завершения особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом.

«Государство не вмешивается в процесс ценообразования на туробъектах, но мы рекомендовали не повышать цены. В настоящее время из-за коронавируса в мире наблюдается кризис. Естественно, доходы населения сократились, и каждый будет организовывать путешествие в соответствии со своим бюджетом», — сказал К.Гулузаде.

Он отметил, что рыночная экономика будет регулировать вопросы спроса и предложения на туристическом рынке.

«Некоторые отели запустили скидочные кампании, делают выгодные предложения», — сказал пресс-секретарь.