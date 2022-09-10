Государственная служба по делам недвижимости при Министерстве экономики Азербайджана проведет приватизационные аукционы 4 и 11 октября.

Информацию об этом обнародовала Госслужба.

Сообщается, что 4 октября на аукцион будут выставлены 16 малых государственных предприятий и объектов, 41 транспортное средство, а 11 октября — 6 пакетов акций акционерных обществ, 10 малых государственных предприятий и 15 транспортных средств.

С полным перечнем государственного имущества, выставляемого на аукцион можно ознакомиться здесь.