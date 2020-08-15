Объем экспорта газа с «Шахдениз» возрос на 19,5%

В этом году по семи магистральным газопроводам Азербайджана было транспортировано 17,834 млрд кубометров газа. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, объем транспортировок по магистральным газопроводам возрос на 11,5% по сравнению с соответствующим периодом минувшего года.

38,9% транспортировок газа за отчетный период осуществлялось посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум. По этому трубопроводу было транспортировано 6,945 млрд кубометров газа, что на 19,5% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Отметим,что по данному газопроводу добываемый с месторождения «Шахдениз» газ помимо доставляется в Турцию и Грузию. Транспортировка газа в рамках первой стадии разработки месторождения «Шахдениз» с конца 2006 года