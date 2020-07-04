Объединение оппозиции может оказаться на руку Пашиняну

Тот самый армянский олигарх Гагик Царукян, лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения», которого властям страны пока не удается посадить за решетку, обеспокоен «искусственным обострением антироссийских настроений в Армении». В качестве примера Царукян приводит внедряемый в армянскую общественность тезис о необходимости пересмотра военного соглашения с Россией. Он считает, что это приведет к выводу 102-ой российской военной базы, дислоцированной в Гюмри.
По словам Царукяна, все хорошо осознают, что это «мечта Турции и Азербайджана, которые постоянно угрожают нам войной и уничтожением». Что он хочет сказать? Неужели, что Пашинян работает на Баку и Анкару? Получается крайне топорная агитация против действующей власти. Тогда это расчет на очень глупого и легковерного обывателя.
Интересно, кроме того, почему вообще раньше этот олигарх молчал и уживался с новой правящей командой, с Пашиняном, а летом вдруг решил выступить с резкой критикой власти? Мало того, теперь он еще планирует совместные акции с другими оппозиционными силами – «Дашнакцутюн» и партией «Айреник» Артура Ванецяна, который ушел от Пашиняна, год пробыв главой Службы нацбезопасности Армении.
Однако в Армении считают, что самое опасное может случиться, если Царукян пойдет на союз с прежней властью, с Республиканской партией карабахского клана.
Интересно, конечно, велики ли эти угрозы для власти Никола Пашиняна, или все же у него сильная поддержка большинства народа?Эти моменты прокомментировал # политолог-международник Ильгар Велизаде:
— Политические процессы в Армении показывают, что перегруппировка сил, о которой мы ранее говорили, в армянской политике набирает обороты. При этом, основные акторы политических процессов не довольствуются внутренними ресурсами, и для своей поддержки пытаются обратить на происходящее внимание внешних интересантов.
Заявление Царукяна не что иное, как попытка сыграть на российском поле во внутренней армянской политике, и привлечь на свою сторону как минимум влиятельных представителей российской армянской диаспоры. Мы знаем, что эта самая часть диаспоры в разное время делала ставку в частности на представителей карабахского клана, и в данном случае не исключается, что на почве пророссийских настроений Царукян может сконсолидироваться с карабахцами.
Вообще, и карабахский клан, и Царукян, и другие ведущие акторы не против использовать фактор России в противостоянии с Пашиняном, но это в большей степени конъюнктурный подход, потому что сейчас основной целью является свержение Пашиняна, и в данном случае Россия может выступить в качестве прямого или косвенного союзника вот этих сил. Поэтому и происходит такое активное заигрывание армянского оппозиционного лагеря с Россией.
Что касается Пашиняна, то он, к сожалению или к счастью для него, все больше и больше оказывается изолирован от внутриармянских политических акторов, его все меньше и меньше поддерживают представители других партий и политических движений. Но это может сыграть и на руку Пашиняну, потому что таким образом выкристаллизовывается истинное положение дел, и он как бы более отчетливо видит, кто его противники, а кто сторонники.
Все это, так или иначе, делает ситуацию в политической сфере Армении более предсказуемой, и менее мутной.
В данном случае представители оппозиционного лагеря, которые объединяются против Пашиняна, выглядят весьма разношерстно, напоминают известных героев басни Крылова «Лебедь, рак и щука», которые тянут воз в разные стороны. И это может оказаться выгодно Пашиняну, потому что внутри вот такой команды неизбежны противоречия. Ванецян, карабахский клан, Царукян, «Дашнакцутюн» — это разные течения, и объединять их может только желание сместить премьер-министра. Но дальше этот союз распадется. И даже на стадии совместных действий против Пашиняна между ними неизбежны противоречия, которые в конечном итоге могут привести к провалу их затеи. Поэтому такое объединение в какой-то степени выгодно самому Николу.
А народ безмолвствует, — если вновь обратиться к классике, в данном случае к произведению Пушкина «Борис Годунов». Народ выжидает, ему не до политических предпочтений. Люди озабочены проблемами, вызванными пандемией. Ситуация в Армении складывается не лучшим образом, когда спасение утопающих стало делом рук самих утопающих. Они отвлечены от политических процессов в целом.