Об условиях ужесточенного карантинного режима будет сообщено заранее

В Азербайджане ожидается вынесение решения о введении ужесточенного режима карантина на территориях некоторых городов и районов в пятницу и субботу этой недели, а воскресенье планируется отвести для отдыха граждан.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на прошлой неделе в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Прокомментировав данный вопрос, пресс-секретарь TƏBİB Равана Алиева сообщила, что это еще не подтверждено официально. Она отметила, что в случае вынесения данного решения общественность будет проинформирована заранее на брифинге Оперативного штаба.