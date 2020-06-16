Об условиях ужесточенного карантинного режима будет сообщено заранее

В Азербайджане ожидается вынесение решения о введении ужесточенного режима карантина на территориях некоторых городов и районов в пятницу и субботу этой недели, а воскресенье планируется отвести для отдыха граждан.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на прошлой неделе в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Прокомментировав данный вопрос, пресс-секретарь TƏBİB Равана Алиева сообщила, что это еще не подтверждено официально. Она отметила, что в случае вынесения данного решения общественность будет проинформирована заранее на брифинге Оперативного штаба.

| 2020-06-16T13:39:22+04:00 16 июня 2020, 14:32|12345 (Пока оценок нет)
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