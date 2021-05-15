ОАЭ призвали Израиль и Палестину начать политический диалог

«ОАЭ встревожены продолжающимся ростом насилия в Израиле и Палестине. Мы присоединяемся к другим странам в призыве к немедленному прекращению насилия и боевых действий, — приводит его заявление МИД ОАЭ на своей странице в Twitter. — ОАЭ призывают обе стороны предпринять немедленные шаги по прекращению огня, а также начать политический диалог и проявить максимальную сдержанность в своих действиях».

Глава МИД также добавил, что ОАЭ готовы поддержать все усилия по достижению мира и стабильности в регионе.

«Воздерживаться от провокаций и вместо этого стремиться к снижению напряженности — вот признак истинного лидерства в этот момент кризиса», — подчеркнул он.