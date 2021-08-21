Объединенные Арабские Эмираты временно разместят на своей территории 5 тыс. афганских беженцев, эвакуируемых из страны в связи с приходом к власти движения «Талибан». Об этом говорится в сообщении Информационного агентства ОАЭ, размещенном в пятницу в Twitter посольства ОАЭ в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Чтобы поддержать усилия Соединенных Штатов, ОАЭ согласились принять у себя 5 тыс. афганских граждан, эвакуируемых из Афганистана и направляющихся в третьи страны», — отметило агентство, сославшееся на решение МИД ОАЭ. По его словам, они будут вывезены «из Кабула на американских самолетах в ближайшие дни».

Куда и когда эти люди отправятся дальше из ОАЭ, не уточняется. США продолжают сейчас переговоры с рядом стран по вопросу о приеме афганских беженцев.