О состоянии Берлускони: «самая деликатная» фаза COVID-19

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони находится в «самой деликатной» фазе заболевания, заявил заведующий отделением интенсивной терапии больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрилло. Об этом сообщает Associated Press.

Пациент «оптимально» реагирует на лечение, врачи сохраняют «осторожный оптимизм» в вопросе его выздоровления, рассказал врач. При этом Зангрилло отметил, что Берлускони относится к наиболее уязвимой категории пациентов.

По словам врача, бывший премьер не будет выписан из больницы в ближайшее время, так как лечение заболевания требует времени.

Ранее сообщалось, что заразившегося коронавирусом итальянского политика Сильвио Берлускони госпитализировали в миланскую клинику. У него были выявлены первые признаки двусторонней пневмонии. (Газета.Ру)