Прошедшие 1 марта в Иране всеобщие выборы касались не только парламентариев, но и членов Совета экспертов. Это специальный государственный орган в Иране, избирающий Верховного лидера страны.

«”Изюминка” нынешних выборов (предыдущие прошли в 2016 г.) в том, что избранному составу Совета экспертов действительно придется выбрать нового Верховного лидера, потому что нынешнему – Хаменеи — исполняется через месяц 85 лет, и это, вероятно, „уходящая фигура”», — пишет закрытый для широкой аудитории Московский Институт Ближнего Востока.

Наиболее вероятным кандидатом является сын Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи. Вопрос о его появлении на политической сцене Ирана и даже о возможности того, что он станет Верховным лидером после смерти своего отца, муссируется местными СМИ уже около 20 лет. Согласно Конституции Исламской республики, членам Совета экспертов не запрещается выбирать в качестве преемника сына или других родственников предыдущего лидера. «В последние годы прямая или косвенная пропаганда Моджтабы Хаменеи как возможного преемника стала более хитроумной. СМИ, например, публикуют его фото в первых рядах участников различных шествий и демонстраций, рядом с высокопоставленными командирами КСИР, и все это можно интерпретировать как меры по подготовке общественного мнения к его приходу к власти».

«Выбор Моджтабы Хаменеи в качестве Верховного лидера Ирана может внезапно обнажить трещины, которые были нейтрализованы жестокими репрессиями в течение десятилетий правления его отца, и привести к социальному землетрясению и политической нестабильности в стране», — отмечает Московский Институт Ближнего Востока. (АзФронт)