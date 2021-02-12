О чем говорил Руденко? – политолог объяснил сущность карабахских инициатив замглавы МИД РФ

На днях заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в пространном интервью ТАСС коснулся и ситуации вокруг Карабаха и в нашем регионе в целом. Отвечая на вопрос о перспективах участия Минской группы ОБСЕ в урегулировании карабахской проблемы, он сказал, что деятельность сопредседателей Минской группы должна быть продолжена.

«Они внесли важный вклад в выработку базовых принципов урегулирования нагорно-карабахского конфликта, многие из которых нашли отражение в Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года. Это относится и к возвращению Азербайджану районов, расположенных вокруг Нагорного Карабаха, возврату беженцев, сохранению Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией, обеспечению безопасности, миротворческой операции, разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе», — отметил он.

По словам Руденко, «по-прежнему остается востребованной задача достижения всеобъемлющего политического урегулирования, которое в соответствии с решениями Будапештского саммита ОБСЕ (1994 года) возложено на сопредседателей Минской группы. «Тройка» имеет мощную международную поддержку и может быть полезной в выработке взаимоприемлемых подходов к дальнейшим шагам, в том числе по статусным вопросам. Но осторожно, не спеша, когда придет время», — сказал он.

Сейчас МГ ОБСЕ может способствовать укреплению мер доверия между армянами и азербайджанцами, развитию диалога в рамках гражданского общества, что будет способствовать общему оздоровлению ситуации и созданию предпосылок для дальнейших шагов, считает российский дипломат.

В то же время замминистра весьма обтекаемо ответил на вопрос журналиста о возможном появлении авиабаз Турции в Азербайджане. Руденко спросили, известно ли что-то России о подобных планах? Не опасается ли Москва усиления военного присутствия Турции на Южном Кавказе по итогам конфликта в Карабахе? На что тот ответил буквально следующее: «Исходим из того, что наше взаимодействие с Анкарой в регионе по военной линии выстраивается в рамках действующего в Агдамском районе с 30 января Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Рассматриваем открытие такого центра в качестве хорошего примера совместных усилий, направленных на нормализацию обстановки в регионе».

Можно сказать, это был уход от ответа. Но всё же, как относиться к его словам о необходимости дальнейшего существования Минской группы ОБСЕ? Ведь официальный Баку, в лице президента, сразу после войны абсолютно недвусмысленно отверг такую возможность в будущем. А Руденко, по сути, предлагает начать ей работать по-тихому (меры по созданию диалога, доверия), чтобы потом МГ вновь подняла голову и взялась решать вопрос статуса Нагорного Карабаха. Приемлемо ли это для Азербайджана? Вынужден ли будет Баку согласиться с этим? Или есть иные варианты?

По этим вопросам свое мнение # выразил опытный политолог Зардушт Ализаде:

— Русский дипломат сказал то, что выгодно русской дипломатии в двух аспектах.

Запад, пользуясь слабостью России в начале 1990-х годов, влез на задний двор российских интересов и навязал себя посредником в конфликте, который целиком был русского производства. Тогда ельцинская Россия была вынуждена примириться с подобной «несправедливостью». Шаг за шагом Россия вытесняла Запад с арены управления конфликтом. Апогей наступил во время 44-дневной войны, когда Россия все вопросы решила в одиночку, без Запада, и установила полный контроль над Южным Кавказом. Теперь ей надо легитимизировать свой контроль над регионом, для чего надо привлечь МГ к решению сопутствующих проблем, типа, примирение населения, и другие гуманитарные вопросы.

Что нужно от Минской группы Азербайджану? Нам надо, чтобы посредники содействовали примирению армян и азербайджанцев, ибо только после нормализации ситуации в регионе будет возможным начать обсуждение вопроса статуса. Пусть посодействуют нормализации межнациональных отношений, а там будет видно, как помирившиеся народы начнут решать вопрос статуса. В любом случае, статус — вопрос будущего. А сейчас надо решать вопросы работы, еды, тепла, транспорта, гражданского состояния, собственности, взаимоотношений людей, проживающих в одном регионе.

Для меня сопредседатели МГ — люди, которые не хотят лишиться синекуры, Бог им в помощь. Я человек невредный, особенно, если они получают зарплату не в МИДе Азербайджана.