Подозреваемый в стрельбе в метро Нью-Йорка был задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщает Abc News, ссылаясь на источники.

По информации телеканала, речь идет о 62-летнем афроамериканце Фрэнке Джеймсе. В данный момент он находится под стражей в 9-м округе Манхэттена.

Утром 12 апреля на станции метро 36th Street в Бруклине произошла стрельба.

Во время часа пик в нью-йоркском метро неизвестный мужчина открыл огонь по пассажирам. Он также использовал дымовую шашку. Стрельба вызвала панику и давку. Подозреваемого до сих пор не нашли. По некоторым данным, он мог спрыгнуть с платформы и по рельсам уйти со станции, где произошло нападение.

В результате инцидента пострадали 24 человека.