Взрыв на Крымском мосту с помощью грузовика организовали спецслужбы Украины.

Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на украинского чиновника.

Согласно изданию, высокопоставленный украинский чиновник подтвердил информацию о том, что за этим стоит Украина.

«Чиновник на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту», — передает NYT его слова.

Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту в результате взрыва случился мощный пожар. Объект был построен после того, как полуостров перешел под контроль российской стороны. Он был открыт в мае 2018 года.