В России на железнодорожном мосту произошел взрыв.
Как передает #, об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Инцидент зафиксирован в Самарской области. Сегодня утром неизвестные пытались подорвать опоры моста на участке железной дороги Звезда-Чапаевск. В результате повреждены металлические конструкции моста, но опоры не пострадали.
На данный момент остановлены три пассажирских поезда и один электропоезд из Москвы.
В районе взрыва работают спецслужбы и силы безопасности. Информации о погибших и раненых нет.