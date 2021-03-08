NYT: США намерены провести несколько кибератак по российским системам

США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
По данным неназванных собеседников, в ближайшие три недели США произведут «скрытые контрудары», о которых станет известно Владимиру Путину, российской разведке и военным, но не внешнему миру.
Как отмечается, кроме кибератак, Штаты планируют ввести экономические санкции против Москвы в качестве ответа за хакерские действия вменяемые Москве.(РИА Новости)
| 2021-03-08T07:10:53+04:00 8 марта 2021, 10:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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