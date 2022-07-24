Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы является «головной болью» для американского главы государства Джо Байдена и Североатлантического альянса. Об этом сообщает издание The New York Times.

По словам автора материала Майкла Кроули, отношение к Эрдогану можно объяснить тем, что Анкара проводит политику, идущую вразрез с повесткой Запада. Подобное обстоятельство оборачивается стрессом для Вашингтона.

«Эрдоган — вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу», — подчеркнул экс-офицер дипломатической службы Элизабет Шакелфорд.

Еще в NYT упомянули о предупреждениях Эрдогана наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а также его поездку в Тегеран на встречу с российским и иранским лидерами Ибрагимом Раиси и Владимиром Путиным.