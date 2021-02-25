Нужно экономить питьевую воду , но никто не знает как…

Произошедшее в июне 2020 года сильное обмеление реки Кура оставило без питьевой воды многие населенные пункты в Нефтчалинском и Сальянском районах, а также часть Баку. Недостаток питьевой воды признают и представители государственных структур. «Если несколько лет назад деревья в Баку поливались питьевой водой, то теперь мы призываем использовать очищенную воду. В стране существует дефицит воды. Поэтому мы считаем, что во время поливки деревьев должны быть использованы лишь очищенные сточные воды», — заявил # начальник Госагентства экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мирсалам Ганбаров.

По словам Ганбарова, Открытое Акционерное общество по озеленению Министерства экологии сегодня для поливки деревьев использует только очищенную воду.

«Для этого сточные воды очищаются и размещаются в специальных резервуарах», — сказал нам руководитель Государственного агентства.

По мнению эколога, руководителя Национального центра экологического прогнозирования Тельмана Зейналова, контроль за использованием питьевой воды необходимо поручить общественным организациям. «Если контроль над использованием питьевой воды будет поручен нашим чиновникам, то это неизбежно будет способствовать развитию коррупции», — сказал Тельман Зейналов.

И откуда же, скажем, городским автомойкам или же населению брать для полива деревьев очищенные сточные воды? С этим вопросом мы обратились в Открытое Акционерное общество «Azersu», где нам сказали, что для того, чтобы разместить очищенные сточные воды в специальных резервуарах, их сначала нужно построить.

«Кроме этого придется построить новые плотины и новые каналы. А это требует огромных финансовых вложений. Поэтому, пока нам приходится сбрасывать очищенные сточные воды в море», — заявили в «Azersu».

Итак, получается странная на первый взгляд, но вполне нормальная для азербайджанских реалий картина: сотрудник Минэкологии вполне логично призывает население использовать для полива очищенные сточные воды для того, чтобы экономить питьевую воду. Но для этого, как отметили в «Azersu», нужно соорудить резервуары, построить плотины и так далее. А их никто не строит. И как же экономить питьевую воду?

# готово предоставить трибуну всем специалистам, у которых есть рецепт-предложение для решения данного вопроса.