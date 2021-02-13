Нужда в Нжде: цехакронизм головного мозга

А вот это уже интересно. Заместитель министра культуры Армении Жанна Андреасян выступила на армянском телевидении с важным заявлением об опасности ультранационалистической идеологии «цехакронизма» пособника нацистов Гарегина Нжде. Ее слова стали первым открытым выступлением высокопоставленного чиновника РА против фашистского по своей природе учения Нжде о превосходстве армянской нации, пишет «Вестник Кавказа».

«Идеология Нжде – это, по сути, фашистская идеология. Сама по себе она очень опасна для нас как для общества XXI века, поскольку эта идеология строится на основе агрессии против мира, отграничения себя от всего мира и демонстрации своего преимущества перед всеми обществами. Если исключить из его учения все красивые слова, то останется только эта очень опасная основа», — подчеркнула она.

«Нельзя так существовать, то есть относиться ко всем свысока и в то же время ждать, что другие будут относиться к нам хорошо. Так не бывает. Мы не можем пытаться держать всех под своим контролем, полагая, что все вокруг нас просто тупые. Так невозможно жить. Нужны другие концепции армянского народа, которые мы могли бы провозгласить», — призвала Андреасян. И это еще не все.

«На данный момент мы имеем только монолог националистов в армянском обществе. Но любой монолог в обществе очень опасен. Современный мир основан на скорости и разнообразии, и если мы не соответствуем этим тенденциям, не соответствуем трендам социального развития, то мы должны понять, что в данной ситуации мы оказываемся за пределами жизни мирового сообщества», — заключила замминистра культуры Армении.

На удивление правильные слова, причем озвученные не сапожником Ашотом или домохозяйкой Айкануш, а заместителем министра культуры Армении. Теперь остается ровно то же самое услышать от премьер-министра РА Никола Пашиняна. Напомню, что в октябре 2019 года на саммите СНГ президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в героизации Гарегина Нжде и призвал снести установленный ему памятник в Ереване.

«Прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ», — подчеркнул тогда глава нашего государства. Он также процитировал доклад МИД России, в котором подтверждалась связь Нжде с нацистами и его арест советскими властями.

Никол Пашинян тогда ответил: «Правда в том, что Гарегин Нжде боролся против турецкой оккупации!». А еще я помню, что отвечая на предложение одного из российских журналистов о создании комиссии между РФ и Арменией по изучению фигуры Гарегина Нжде, Никол Пашинян сказал, что это не имеет смысла. «Для нас Гарегин Нжде и Иван Баграмян имеют одинаковые истоки как исторические фигуры. Они сражались за Армению, за армян», — заявил он.

И вот теперь мы слышим от заминистра культуры РА совсем иные, диаметрально противоположные речи. С которыми Пашиняну придется что-то делать. Или проигнорировать выступление Жанны Андреасян, что вряд ли получится. Или опровергнуть ее слова, сказав, что это была личная позиция мадам Андреасян, что с учетом занимаемой ею должности будет сложно объяснимо. Или же согласится со всем, что она сказала, что выглядит чем-то из области фантастики.

Тем более, что опровергнуты ранее звучавшие утверждения о том, что монумент Гарегину Нжде в Ходжавенде будет демонтирован. А ведь в том, что монумента Нжде не будет в Ходжавенде, ранее сообщила независимый депутат и бывший депутат фракции «Мой шаг» Софья Овсепян. «Памятник был точно демонтирован и доставлен к Историческому музею», — утверждала она. О том же говорил на заседании парламента Армении и еще один независимый депутат Арман Бабаджанян.

Как видим, они соврали или же немного опередили события — вскоре это будет окончательно ясно. При этом очевидно, что демонтаж памятника Нжде в Ходжавенде — гораздо более простое занятие, чем отказ от его националистической идеологии цехакронизм, согласно которой высшей ценностью для индивида является его нация, вне которой он не может полноценно существовать. Эта идеология воплощает «духовную и биологическую сущность классического армянина», обязанность которого состоит в том, чтобы управлять страной. Цехакронизм схож с идеями арийского превосходства, которых поддерживались нацистские товарищи Нжде.

Кстати, его подразделение сражалось в Крыму, на Кавказе и на юге Франции, когда нацисты хватали евреев и бойцов сопротивления и отправляли их в лагеря смерти. Проще говоря, цехакронизм воспитывает не только туркофобов, русофобов, но и юдофобов. О том, сколь сильны их позиции свидетельствует и то, что в центре Еревана неизвестные в который уже раз осквернили памятник, посвященный жертвам Холокоста. Так что, слова словами, а реалии Армении остаются прежними. Дух фашиста Нжде, похоже, еще долго будет витать над этой страной…