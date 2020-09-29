Нуман Куртулмуш: «Мы не позволим ущемлять Азербайджан на международной арене»

Нападение на Азербайджана это нападение на нас.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) Нуман Куртулмуш.

«Мы не позволим ущемлять Азербайджан на международной арене. Все, кто демонстрируют в отношении Азербайджана несправедливую позицию должны понимать, что они сторонники военных преступлений Армении. Мы уверены, что Азербайджан освободит все оккупированные территории и одержит победу. Мы нисколько не сомневаемся в этом», — сказал Нуман Куртулуш.