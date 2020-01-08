Новым председателем правительства Испании стал Педро Санчес

Новым председателем правительства Испании стал лидер испанских социалистов Педро Санчес. Об этом сообщает РИА «Новости».
Накануне Санчес был утвержден на пост председателя правительства конгрессом депутатов. В среду, 8 января, политик принес присягу.
«Обещаю добросовестно и честно выполнять обязанности председателя правительства, преданно королю, соблюдать и обеспечивать соблюдение конституции как основного закона государства, а также хранить тайну обсуждений Совета министров», — заявил лидер испанский социалистов.
Как отмечается, присягу нового председателя правительства принимал король Испании Фелипе VI.