Новый законопроект по Brexit запрещает продление переходного периода

Правительство Великобритании, как и ожидалось, внесло в четверг в парламент законопроект о Brexit, который начнет рассматриваться в пятницу.

В уже давно известном документе появился пункт, законодательно запрещающий перенос завершения переходного периода после Brexit с конца 2020 года на более поздний срок.

Двенадцатого декабря состоялись всеобщие выборы, на которых правящая Консервативная партия одержала победу: теперь ее представителей в парламенте на 80 человек больше, чем депутатов от всех остальных партий. Это означает, что правительство не только может легко обеспечить принятие соглашения с ЕС об условиях выхода Великобритании, но и провести, по сути, любую другую политическую инициативу.