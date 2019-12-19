Новый законопроект по Brexit запрещает продление переходного периода

Правительство Великобритании, как и ожидалось, внесло в четверг в парламент законопроект о Brexit, который начнет рассматриваться в пятницу.
В уже давно известном документе появился пункт, законодательно запрещающий перенос завершения переходного периода после Brexit с конца 2020 года на более поздний срок.
Двенадцатого декабря состоялись всеобщие выборы, на которых правящая Консервативная партия одержала победу: теперь ее представителей в парламенте на 80 человек больше, чем депутатов от всех остальных партий. Это означает, что правительство не только может легко обеспечить принятие соглашения с ЕС об условиях выхода Великобритании, но и провести, по сути, любую другую политическую инициативу.
| 2019-12-19T22:00:16+00:00 19 декабря 2019, 23:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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