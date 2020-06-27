Новый центр пандемии: коронавирус за сутки убил почти тысячу жителей Бразилии

Минздрав Бразилии сообщил, что за последние сутки в стране выявили более 46 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Накануне этот показатель был меньше 40 тыс.

С пятницы скончались не менее 990 человек с подтвержденным диагнозом (накануне было 1141), общее число жертв достигло 55 961. Заражены уже 1 274 974 граждан страны.

Не менее сложная ситуация наблюдается и в Мексике, где за сутки скончались 719 человек и заразились 5441. Общее число зараженных там достигло 208 392, зафиксированы 25 779 летальных исходов.